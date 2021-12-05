Глава Консультативного совета Бахрейна поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

МАНАМА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Консультативного совета Национального собрания (двухпалатный парламент) Королевства Бахрейн Али Бен Салех ас-Салех от имени своей страны поблагодарил Россию за ее помощь королевству в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в воскресенье в Манаме на заседании совета, участие в котором приняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я хотел бы направить слова благодарности РФ за ту поддержку, которую она оказала Бахрейну в борьбе с коронавирусом, в частности в том, [что касается] поставок вакцины "Спутник V". Это сотрудничество свидетельствует о глубине отношений между Россией и Бахрейном, а также о готовности вашей страны прийти на помощь королевству в сложных условиях", - подчеркнул ас-Салех.

Он высказал удовлетворение уровнем развития взаимоотношений между Москвой и Манамой. По его словам, эти отношения носят "стратегический характер и затрагивают такие сферы, как торговля, экономика, туризм и множество других".

Ас-Салех также выразил надежду на то, что визит делегации Совета Федерации в Манаму "будет иметь позитивный отклик для развития всего комплекса парламентского взаимодействия между странами, а также внесет вклад в обсуждение в конструктивном плане ключевых вопросов международной повестки дня". Он добавил, что "Бахрейн заинтересован в продолжении такого темпа контактов с РФ в интересах противодействия вызовам и угрозам", стоящим перед странами.