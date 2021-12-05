Глава МФКК отметил важность проведения форума гражданского участия "Мы вместе"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка в воскресенье назвал форум гражданского участия "Мы вместе" событием чрезвычайно большого масштаба.

"Для нас это событие чрезвычайно большого масштаба, этот форум "Мы вместе". Оно для нас важно и велико, потому что волонтерская деятельность - это то, что мы называем силой человечности", - сказал он журналистам.

Рокка также поблагодарил президента РФ Владимира Путина "за признание важности волонтерства".

Глава МФКК указал, что "самые лучшие правительства, лучшие страны, если такие существуют, к сожалению, не могут отвечать на каждый вызов" оперативно, как это делают добровольцы, и во всем мире начинают признавать роль гражданского общества и волонтерского движения.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Деловая программа форума включает 7 направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.