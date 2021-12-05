МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила россиян с Днем добровольца (волонтера) и поблагодарила тех, кто почти два года работает волонтером в красных зонах, а также помогает с вакцинацией от коронавируса. Она выступила на церемонии награждения международной премии "Мы вместе".

"Поздравляю вас с Днем волонтера! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо тем, кто здесь, в зале, кто будет выходить на сцену как победитель, и всем тем, кто трудится в полях - в медицинских организациях, социальных учреждениях и других местах, где вы отдаете сердце и душу. Хочу вас еще раз за это поблагодарить", - сказала она.

Голикова отметила, что сегодня волонтерство в сфере здоровья - "на повестке номер один". "Конечно, наши участники - это люди, которые реализовывали проекты, помогая в медицинских организациях, которые занимались донорством, спортом, здоровым образом жизни. Но вот уже два года почти особенные для нас с вами, и те волонтеры, которые занимаются здоровьем, помогали в красной зоне, помогают проводить вакцинацию, оказывают помощь в домах престарелых - это огромный пласт работы. Огромное спасибо. Хочу сказать, что когда нас так много, мы вместе, нам все под силу", - заключила она.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца с 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году он пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Деловая программа форума включает направления "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, которые представляют органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе".