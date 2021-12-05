Мурашко заявил, что пока нет данных о том, какой штамм коронавируса у прилетевших из ЮАР

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расшифровка данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР граждан, у которых выявлен ковид, еще идет, заявил в воскресенье журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Пока нет [данных о том, какой у прилетевших штамм коронавируса]. Идет расшифровка", - сказал он.