Мурашко заявил, что пока нет данных о том, какой штамм коронавируса у прилетевших из ЮАР

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расшифровка данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР граждан, у которых выявлен ковид, еще идет, заявил в воскресенье журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Пока нет [данных о том, какой у прилетевших штамм коронавируса]. Идет расшифровка", - сказал он.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что у девяти граждан, вернувшихся в РФ из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест, штамм устанавливается.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ, поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.