Путин отметил, что в условиях пандемии миссия Красного Креста стала особенно значимой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса миссия Красного Креста стала особенно значимой. Такое мнение он высказал во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Гуманитарная миссия Красного Креста чрезвычайно значима для всего человечества, особенно сейчас в условиях пандемии. Прекрасно мы это понимаем и отдаем в этом отчет", - сказал Путин.

Он отметил, что РФ давно и плодотворно работает с МФКК. "Эта федерация вносит существенный, огромный вклад в развитие той самой гуманитарной составляющей. Мы знаем, как много Вы лично уделяете внимания всем этим вопросам. В 2022 году будем отмечать 155-летие организации и, безусловно, мы сделаем все, чтобы и в нашей стране эта дата была отмечена достойно. Уверен, что и российский Красный Крест будет достойно следовать своему мандату, самоотверженно служить людям, развивать сотрудничество с коллегами и партнерами из других стран", - заверил президент.

Он отметил, что МФКК объединяет 192 страны. По его словам, такое взаимодействие между разными государствам мира помогает продвижению эффективных программ в сфере здравоохранения, социальной помощи, преодоления стихийных бедствий.

"Основополагающие принципы движения Красного Креста - гуманность, беспристрастность. Они являются, действительно, движущей силой для достижения результатов по всем другим направлениям взаимодействия на международной арене, создают определенную атмосферу для того, чтобы люди понимали друг друга и лучше все вместе, объединяя усилия, решали те задачи, перед которыми стоит по сути все человечество. Ваша деятельность, безусловно способствует тому, чтобы они решались наилучшим образом", - сказал Путин.

Закон о российском Красном Кресте

Путин отметил, что закон о российском Красном Кресте необходим. По его словам, законодатели аккуратно движутся в этом направлении.

"Что касается российского Красного Креста и закона о Красном Кресте. Такой нормативный акт востребован, и сейчас он обсуждается, в том числе среди депутатов российского парламента, Государственной думы России. Будем аккуратненько, спокойненько двигаться в этом направлении", - заверил Путин.

По словам главы государства, "нужно, чтобы российский Красный Крест обрел хорошую институциональную правовую основу своей деятельности".