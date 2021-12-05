Фонд Кадырова раздаст школьникам Грозного более 27 тыс. новогодних подарков

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова раздаст учащимся начальных классов школ Грозного более 27 тыс. подарков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова проводит по традиции широкомасштабную новогоднюю благотворительную акцию. По решению президента фонда Аймани Несиевны Кадыровой учащиеся общеобразовательных учреждений Грозного получат сладкие презенты. Фонд выделил на эти цели более 27 тыс. подарков", - отметили в мэрии.

Благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова, за все время деятельности передал несколько сотен тонн продуктов населению Сомали и Сирии. Регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чеченской Республики и других регионов РФ. Фонд занимается восстановлением и строительством социальных объектов в Чечне, а также мечетей в разных странах.