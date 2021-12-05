Движения поездов нет от "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" в метро Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Движение поездов отсутствует на Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" из-за залезшего на крышу вагона человека, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Поясняется, что остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека.

Также сообщается, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки поезда.