В Душанбе прошел митинг по случаю 80-летия начала контрнаступления в Битве за Москву

ДУШАНБЕ, 5 декабря. /ТАСС/. Митинг по случаю 80-летия с начала контрнаступления в Битве за Москву прошел в воскресенье у Вечного огня в парке Победы в Душанбе. Участниками акции памяти стали сотрудники посольства России в Таджикистане, главы диппредставительств Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, представители Россотрудничества, военнослужащие 201-й российской военной базы, ветераны и волонтеры Победы, сообщает корреспонедент ТАСС.

"Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти одному из знаковых событий Великой Отечественной войны - началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой, которому сегодня исполняется уже 80 лет", - сказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Дипломат подчеркнул, что по количеству военнослужащих и техники, масштабу и напряженности операций, трагичности и величию событий Московская битва стала одним из крупнейших сражений в истории войн. Он отметил, что она оказала огромное влияние на дальнейший ход как Великой Отечественной войны, так и всей Второй мировой войны. "Каждая из советских республик бывшего СССР внесла в нее свой значимый вклад. При общей численности населения Таджикистана в годы войны около 1,25 млн человек более 320 тыс. таджикистанцев - фактически каждый четвертый - с первых дней войны ушли на фронт", - подчеркнул российский посол.

Командир 201-й российской военной базы Сергей Горячев, выступая перед собравшимися, отметил, что эта битва доказала всему миру непобедимость советского народа. "Эта победа была достигнута не только благодаря правильно выбранной военной тактики, стратегии советских военачальников, но и великому единству народов Советского Союза", - сказал он. Офицер добавил, что страницы истории мужества и героизма фронтовиков, отцов и дедов необходимо хранить, "чтобы наперекор стремлению новоявленных историков и политиков Запада переписать историю Великой Отечественной войны донести до наших потомков и будущего".

В завершении памятного мероприятия к Вечному огню были возложены цветы.