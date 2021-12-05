В Эстонии два человека, возможно, инфицированы омикрон-штаммом

ТАЛЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Два человека в Эстонии, сдавших положительный тест на коронавирус, возможно, инфицированы омикрон-штаммом. Об этом департамент здоровья Эстонии сообщил в воскресенье.

По его информации, которую приводит агентство BNS, первый пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, второй - из ЮАР с пересадкой во Франкфурте. Оба они были вакцинированы, но сдали положительный тест на коронавирус 3 декабря, после чего находятся дома в самоизоляции.

Как сообщил департамент здоровья, у каждого из пассажиров выявлена присущая омикрон-штамму мутация s-белка, однако для окончательного подтверждения результата пробы будут секвенированы. Департамент связался с обоими инфицированными, установил их маршрут следования и лиц, контактировавших с ними.

Эстония с 1 декабря ввела обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из десяти стран с высоким риском распространения нового штамма "омикрон" - ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, а также Египта и Турции. Это ограничение поначалу будет действовать до 15 декабря включительно.