В Москве наградили победителей международного трека волонтерской премии "Мы вместе"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Имена лауреатов международного трека премии "Мы вместе" назвали 5 декабря на одноименном международном форуме гражданского участия, который проходил в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 2 по 5 декабря. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив.

Победителем в номинации Business трека We are together стал проект "Братья Баози", его автор - Лиу Бо Минг из Китая. Цель проекта - помочь врачам и медицинскому персоналу, который вынужден бороться с COVID-19 в красной зоне. "Была организована круглосуточная работа трех предприятий по обеспечению питанием и местом для сна для медицинского персонала. В рамках проекта собрали пожертвования на сумму более 200 000 юаней (более 2,3 млн рублей - прим. ТАСС), что позволило более 20 дней бесперебойно снабжать врачей и медицинский персонал местом для сна и обедами", - отметили в пресс-службе Росмолодежи.

Первое место в номинации Best Good Deed занял Адиль Абдулаев из Азербайджана с проектом "Не оставайся равнодушным". Вместе с друзьями он создал акцию, цель которой - оказать продуктовую помощь гражданам, которые остались без средств к существованию. В рамках проекта за 2 месяца волонтеры обеспечили продуктами 6 153 семьи (более 24 000 человек) в Баку и 11 регионах страны. Уже удалось собрать более 100 тысяч долларов.

В номинации Education and Technologies победил проект FIBO vs. COVID-19 от Института полевой робототехники Технологического университета короля Монгкута Тонбури (Тайланд). Исследователями были разработаны 6 типов роботов, позволяющих медицинскому персоналу больниц сократить количество операционных задач. Роботы могут брать на себя функционал консультантов по базовым медицинским вопросам, не требующим участия специалистов, а также помогать в транспортировке небольших грузов, медикаментов, еды и дезинфекции помещений.

Победители трека We are together получат денежный приз в размере 10 000 долларов и поддержку от партнеров премии в течение года.

Волонтеры и НКО

Также в воскресенье были объявлены победители трека "Волонтеры и НКО". В номинации "Здоровье нации" на первом месте расположился проект "Доступная медицинская помощь" за авторством Светланы Ведерниковой из Тульской области. Проект помогает жителям Тульской области получить доступную медицинскую помощь благодаря программе "Выездные медицинские консультации", которая реализуется командой врачей-волонтеров разных специальностей. Волонтеры выезжают в учреждения социального обслуживания области: интернаты, пансионаты и так далее.

Первое место в номинации "Зеленая страна" занял проект "Кедры России". Команда проекта успела высадить 14 470 000 семян кедра и 1 405 000 семян других пород деревьев. "Кедр является мощнейшим очистителем воздуха и содержит природные антибиотики. Сегодня кедры проекта растут в Белоруссии, Молдове, Латвии, Литве, а сама инициатива уже давно вышла за пределы России", - подчеркнули в Росмолодежи.

Победителем в номинации "Помощь людям" среди участников 14-17 лет стал проект "Глинка". Его автор - Дарья Пупкина, жительница республики Марий Эл. "Глинка" - это инклюзивная гончарная мастерская для детей с инвалидностью, где каждый ребенок под руководством наставников может смастерить глиняное изделие. Получившиеся поделки будут продаваться на городской благотворительной ярмарке.

Победители трека "Волонтеры и НКО" получат грант на реализацию своей инициативы до 2,5 млн рублей, победители в категории до 18 лет - до 600 тысяч рублей.