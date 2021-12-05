МФКК рассчитывает сотрудничать с Россией для распространения "Спутника V" за рубежом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) рассчитывает сотрудничать с Россией для справедливого распределения вакцины "Спутник V" в других странах. Об этом заявил глава МФКК Франческо Рокка во время беседы по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы надеемся сотрудничать с Россией с тем, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины "Спутник V" в других странах и на других континентах. Мы надеемся, что данный вопрос будет иметь позитивное решение, в том числе благодаря вашему участию", - сказал Рокка.

Он поблагодарил российские власти и народ РФ за вклад в борьбу с коронавирусом. Рокка выразил обеспокоенность "тем, что гуманитарное положение во многих странах мира становится все более сложным", назвав в числе новых вызовов и пандемию коронавируса.

Глава федерации указал, что мир все еще далек от завершения пандемии коронавируса, и равный и справедливый доступ к вакцинам помог бы побороть распространение вируса, "срочно нужно приложить коллективные усилия, чтобы это произошло".