Путин призвал не снижать объемы специализированной медпомощи в условиях ковида

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не снижать объема оказания специализированной медицинской помощи, несмотря на пандемию.

"Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей", - сказал он в воскресенье на встрече с лауреатами премии волонтеров "Мы вместе".

Таким образом глава государства отреагировал на рассказ ординатора по направлению "онкология" Екатерины из Кирова. Девушка рассказала ему о волонтерском проекте "Я буду жить" по профилактике онкологических заболеваний. Проект в том числе подразумевает программу, позволяющую самостоятельно выявить некоторые онкологические заболевания, например, рак молочных желез. "Ковид - это серьезное заболевание, но не нужно забывать о социально значимых заболеваниях других, в том числе онкологических, сердечно-сосудистых", - пояснила Екатерина.