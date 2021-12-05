Семь педагогов попадут в будущем году в программу "Земский учитель" в Ингушетии

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Семь педагогов Ингушетии в 2022 году смогут стать участниками программы "Земский учитель" в рамках нацпроекта "Образование", рассказала ТАСС министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"В этом году вакансии образовались в городах Сунжа, Карабулак, а также в предгорных селах Мужичи, Аршты, Галашки, Алхасты по специальностям информатика, русский язык, физическая культура и четыре вакансии по математике. В 2022 году будет выделена субсидия на семь вакансий, рассмотрены будут представленные вакансии по районам", - сказала Бокова.

По ее словам, общеобразовательные учреждения, расположенные в горных районах, не заявляли о потребности в педагогах в 2021 году.

"В этом году с 13 января по 15 апреля был проведен конкурсный отбор претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские поселения, либо города с населением до 50 тыс. человек. На официальном сайте портала "Земский учитель" было подано 59 заявок, 17 заявлений соответствовали всем требованиям", - добавила министр.

По программе педагогу, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему на работу в сельский населенный пункт, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, полагается единовременная компенсационная выплата в 1 млн рублей. В 2020 году в регионе по программе трудоустроено восемь учителей. Всего до 2023 года планируется заполнить 54 вакансии сельских учителей.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.