Движение поездов на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях метро Москвы вернули в график

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Движение поездов в Московском метрополитене на Калужско-Рижской, а также на Замоскворецкой линии восстановлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение поездов на участке Калужско-Рижской (6) линии восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации. О восстановлении планового движения поездов на Замоскворецкой линии сообщается в другой публикации департамента.

Ранее сообщалось об отсутствии движения поездов на Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" из-за залезшего на крышу вагона человека. Также сообщалось, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки поезда.