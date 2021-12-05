СМИ: финский парламент рассмотрит гражданскую инициативу против ковид-паспортов

ХЕЛЬСИНКИ, 5 декабря. /ТАСС/. Гражданская инициатива против использования ковид-паспортов в Финляндии набрала необходимое число подписей и теперь может быть передана на рассмотрение в финский парламент. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat .

Согласно закону, всего для передачи в парламент петиция должна была получить минимум 50 тыс. подписей. К настоящему моменту ее подписали 52,2 тыс. человек.

"Парламент 15 октября одобрил использование ковид-паспорта (с информацией о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте - прим. ТАСС). Его использование, однако, противоречит конституции Финляндии и Всеобщей декларации прав человека ООН, поскольку дискриминирует граждан и ставит их в разное приложение. В связи с этим от ковид-паспортов стоит немедленно отказаться", - говорится в тексте петиции, размещенной на специальном сайте kansalaisaloite.fi.

В ноябре достаточное число подписей для передачи в парламент набрала еще одна гражданская инициатива - петиция против требования ковид-паспортов для доступа на рабочее место. Точные сроки рассмотрения парламентом этих документов пока не названы.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу - около 3%. Однако рост числа случаев заражения продолжается, в стране уже выявлен первый случай инфицирования штаммом "омикрон" у вернувшегося из Швеции.

30 ноября правительство Финляндии поддержало расширение использования ковид-паспортов вместо введения ограничений. Их уже требуют, в частности, во многих общественных местах целого ряда регионов: в заведениях общепита, кинотеатрах, бассейнах. При этом, как подчеркнули в кабмине, требовать такой сертификат нельзя в учреждениях, оказывающих необходимые услуги (например в учреждениях системы здравоохранения), в продуктовых магазинах и аптеках. Кроме того, требование предъявлять паспорт "не должно мешать реализации прав и обязанностей" человека, указали в правительстве.