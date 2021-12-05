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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ раскритиковал запрет на прямое авиасообщение со странами юга Африки

Глава организации Аданом Гебрейесус Гебрейесус подчеркнул, что ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование установленным рядом государств запретом на прямое авиасообщение со странами юга Африки из-за обнаруженного в ЮАР в ноябре омикрон-штамма коронавируса. В сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter-аккаунте ВОЗ, он также назвал тревожным тот факт, что в некоторых государствах не признают предъявляемые прибывающими пассажирами отрицательные результаты тестов на коронавирус из их родных стран, а требуют проходить тестирование в других государствах.

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"По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за омикрон-варианта", - отметил генеральный директор. По его словам, "является также тревожным тот факт, что некоторые страны не принимают негативные тесты на COVID-19 из стран происхождения [пассажиров], а вместо этого требуют тесты только из третьих государств".

Гебрейесус подчеркнул, что "ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения". Это относится также к проявленной этими государствами транспарентности и готовности делиться информацией, включая данные об омикрон-варианте, констатировал глава ВОЗ, добавив, что такой подход "помогает обеспечить более безопасный мир для всех людей повсюду".

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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