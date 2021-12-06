Более 6 тыс. человек защитят от наводнений на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Контракты на строительство объектов инженерной защиты от наводнений в селах Ленинского района Квашнино, Кукелево, Новое, Дежнево (Дальний Восток) заключат до 1 марта. Мероприятия позволят защитить от наводнений более 6 тыс. человек и предотвратить экономический ущерб в 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Мы сегодня объехали, осмотрели, убедились, что проблема никуда не делась за эти годы. Теперь вопрос, как эти комплексы будут построены. Средства на это определены. До 1 января необходимо заключить соглашение с Росводресурсами, а до 1 февраля начать конкурсные процедуры, чтобы до 1 марта заключить контракты на выполнение работ. Будут построены объекты для защиты сел Ленинского района - Квашнино, Кукелево, Новое, Дежнево. Нам предстоит большая работа. Эти объекты позволят защитить свыше 6 тыс. человек. И предотвратить в будущем ущерб в 4,4 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы министерства Александра Козлова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение, согласно которому на борьбу с паводками дополнительно выделили 15 млрд рублей, из них 12 млрд рублей для дальневосточных территорий.

В 2013 году, после крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке, на возмещение ущерба из федерального бюджета выделили свыше 50 млрд рублей. В последующие года, в отдельных регионах, суммы федеральной помощи составляли порядка 7-9 млрд рублей. Для снижения рисков от наводнений в округе уже построили 11 гидротехнических сооружений. Это свыше 44 км инженерной защиты. Еще четыре дамбы - длиной в 32 км - строятся.

Учитывая ежегодные паводки, в 2021 году Минприроды России совместно с регионами актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, составленный в 2013 году, и выделили самые "горячие точки".