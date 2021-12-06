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В благотворительном забеге в Каспийске приняли участие около 500 человек

Акцию посвятили тяжелобольным детям

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 500 человек приняли участие в благотворительном забеге, посвященном тяжелобольным детям, сообщил в воскресенье ТАСС генеральный директор фонда "Инсан" Магомедрасул Ахмедов.

"Сегодня в Каспийске прошел благотворительный забег, посвященный тяжелобольным детям. Инициатором и организатором проекта "Бег ради жизни" выступает благотворительный фонд "Инсан" при поддержке администрации Каспийска. Всего приняли участие около 500 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в акции смогли принять участие все желающие, у которых не было противопоказаний медиков к занятиям спортом.

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