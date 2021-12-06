Синоптики предупредили об ураганном ветре до 40 м/с на Чукотке 6 декабря

ТАСС, 6 декабря. Cиноптики прогнозируют ураганный ветер с порывами до 40 м/с в районе Берингова пролива на Чукотке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Чукотскому АО.

"По данным Чукотского УГМС, 6 декабря на востоке региона прогнозируется юго-восточный ветер, на остальной территории - северный 5-10 м/с с усилениями до 15-20 м/с и низовой метелью. На побережье Чукотского моря порывы будут достигать 25-30 м/с, на побережье Берингова моря - 30-35 м/ с с метелью. В районе Берингова пролива порывы до 40 м/с с сильной метелью", - говорится в сообщении.

Из Анадыря по метеоусловиям задержали вылеты пяти рейсов местных авиалиний.