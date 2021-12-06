Финляндия отмечает 104-ю годовщину независимости в условиях ограничений из-за пандемии

Пандемия COVID-19 вновь внесла коррективы в празднование этой даты, являющейся также общегосударственным выходным. В этот раз уже второй год подряд отменены два самых зрелищных мероприятия дня: военный парад и торжественный прием во дворце президента Саули Ниинистё в Хельсинки. Обычно на него собиралось около двух тысяч гостей, а за его трансляцией наблюдали у телеэкранов несколько миллионов зрителей, обсуждая наряды приглашенных.

Между тем в течение дня президент и его супруга Йенни Хаукио не раз появятся на публике. В частности, они будут наблюдать за факельным шествием студентов с балкона президентского дворца. Увидеть их можно будет также на телеэкране: государственная телерадиокомпания "Юле" подготовила праздничную программу, которая начнется ближе к вечеру.

В этот день финны собираются семьями, зажигают на подоконниках две свечи в цвет национального флага - белые и синие, некоторые отправляются в рестораны и на прогулку. По данным Финляндского информационного агентства, в столице также запланирован ряд демонстраций.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет. Однако рост числа случаев инфицирования продолжается, в стране уже выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" у вернувшегося из Швеции. Власти приняли решение ужесточить целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.

История независимости

С 1809 года Суоми находилась в составе Российской империи как Великое княжество Финляндское. 6 декабря 1917 года финский парламент принял решение объявить Финляндию независимым государством. Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость страны 31 декабря того же года.

Финляндия, рассмотрев несколько планов нового государственного устройства, в итоге выбрала республиканский путь развития.