На Камчатке начали сокращать койки в ковидных госпиталях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд, развернутый для лечения пациентов с коронавирусом на Камчатке, сократили на 40 единиц, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава регионального Минздрава Андрей Кузьмин.

"В моногоспиталях Камчатки коечный фонд сокращен на 40 коек, сейчас общее количество мест в учреждениях здравоохранения составляет 270. На прошлой неделе в сутки госпитализировали в среднем 11 пациентов с коронавирусом, а выписывали порядка 13. Так высвободились койки", - сказал министр.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 22,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,1 тыс. пациентов выздоровели, 486 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Первую дозу вакцины в регионе получили более 119 тыс. человек, порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлили до конца января 2022 года.