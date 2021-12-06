Большинство жителей Японии позитивно оценило ужесточение въездных ограничений

Так, по данным опроса, 89% опрошенных положительно оценили полный запрет на выдачу новых виз иностранным гражданам, тогда как только 8% оценили такой шаг японских властей негативно. На этом фоне за прошедший месяц на 6 п. п. вырос рейтинг поддержки правительства Кисиды - до 62%. Рейтинг неодобрения действий правительства в то же время за месяц снизился на 7 п. п., до 22%.

Опрос Yomiuri проводился по всей стране с 3 по 5 декабря, информации о числе респондентов не приводится.

29 ноября власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Вслед за этим Минтранс призвал авиакомпании до конца декабря приостановить осуществление новых бронирований на международные рейсы в страну. Предполагалось, что эта мера должна была затронуть и японских граждан. В тот же день японские власти из-за угрозы омикрон-штамма полностью запретили въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Помимо этого, был усилен пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов, 27 из которых были добавлены в данный список из-за омикрон-штамма.

Однако решение Минтранса вызвало острую критику со стороны японских граждан, и уже на следующий день запрос к авиакомпаниям был отозван. Премьер-министр Фумио Кисида, комментируя сложившуюся ситуацию, признал, что озвученные Минтрансом требования вызвали замешательство у граждан, и распорядился сделать все необходимое для того, чтобы соотечественники могли вернуться в страну. В то же время с 30 ноября Япония отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех других стран. Такие меры будут действовать по крайней мере в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам.