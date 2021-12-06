За неделю на Камчатке выдали более 50 справок о наличии антител

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 справок о наличии антител к коронавирусу, которые приравнены на Камчатке к сертификату о вакцинации и QR-коду, выдали на полуострове за прошедшую неделю, сообщается на сайте краевого правительства.

"На Камчатке за прошедшую неделю выдано 52 справки о наличии антител к коронавирусной инфекции. Справка приравнивается к сертификату о принесенном заболевании или сертификату о вакцинации против коронавирусной инфекции. В данном случае это позволяет жителям полуострова беспрепятственно посещать культурные мероприятия, кинотеатры и другие общественные места", - приводятся в сообщении слова главы министерства здравоохранения региона Андрея Кузьмина.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщали, что по инициативе главы Камчатки Владимира Солодова в середине ноября в крае начала работу специальные комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции, которые помогут решить спорные вопросы, связанные с вакцинацией. Получить такую справку можно только платно.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 22,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,1 тыс. пациентов выздоровели, 486 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Первую дозу вакцины в регионе получили более 119 тыс. человек, порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлили до конца января 2022 года.