В Приморском океанариуме родился малек зебровидной бычьей акулы

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Малек зебровидной бычьей акулы родился в Приморском океанариуме. Об этом сообщается на канале океанариума в YouTube .

"В Приморском океанариуме появился на свет малек зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra. Это первый в России опыт успешного разведения акул данного вида. Яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула-мама отложила в январе. Таким образом, инкубация, то есть развитие зародыша до момента прорыва яйцевой капсулы, продолжалась 11 месяцев. Однако в океанариуме рождения этого акуленка ждали значительно дольше - три года", - сообщается в ролике.

Руководитель отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталья Гирева разъяснила, что программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. В учреждении живут пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца.

"Этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная нами информация в части размножения хищника имеет ценность для науки. <...> У старшей самки, а именно она стала счастливой родительницей, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом шесть-восемь кладок. До сих пор все яйца оказывались пустыми, неоплодотворенными. Мы наблюдали за поведением хищных рыб, экспериментировали с условиями инкубации, и вот теперь в океанариуме шесть зебровидных бычьих акул", - сказала Гирева.

Детеныш весит 35 г, его рост составляет 177 мм. Он похож на взрослых сородичей, за исключением более крупных, относительно размера тела, плавников и более контрастной расцветки: у взрослых акул темно-коричневые полосы чередуются со светло-коричневыми, а в окраске малыша полосы черные и цвета топленого молока. Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами, из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 млн лет и со времен динозавров практически не изменились.

Приморский океанариум создан по поручению президента России Владимира Путина и быстро стал одним из наиболее популярных туристических объектов региона. Он является частью Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.