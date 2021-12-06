Занятия в школах ХМАО отменили в очном режиме из-за 30-градусных морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Очные занятия для учеников школ в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа отменили утром 6 декабря из-за сильных морозов.

"6 декабря занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются. На момент объявления: температура минус 28,9 градуса, ветер два м/с", - сообщила администрация города Нефтеюганска о посещении школ.

По информации местных властей, школьники Сургута с первого по четвертый класс также не пойдут учиться. При этом в Когалыме отменяются очные занятия первой смены с первого по восьмой класс из-за температуры воздуха в минус 30 градусов и ветра четыре м/с, а в Белоярском и Березово - с первого по одиннадцатый класс из-за температуры воздуха в минус 40 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, утром 6 декабря в ХМАО днем ожидается - до минус 30 градусов.