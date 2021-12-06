Синоптики прогнозируют снег и до трех градусов мороза в Москве 6 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются 6 декабря в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице синоптики прогнозируют от трех до одного градусов мороза, в ночь на 7 декабря столбики термометров могут опуститься до минус пяти градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус одного-шести градусов. Ночью может похолодать до минус семи градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Московском регионе с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря. Также до 12:00 вторника будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.