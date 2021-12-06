Средняя школа Хайнаня провела онлайн-курс для учащихся и преподавателей московских школ

ХАЙКОУ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Средняя школа южной китайской провинции Хайнань в период с 20 по 28 ноября провела онлайн-курс для учащихся и преподавателей московских школ № 1329 и 1948. Как сообщила газета "Хайнань жибао", учебная программа была нацелена на изучение китайского языка, географии Китая, а также культурного наследия страны.

"Перед проведением этого онлайн-курса команда учителей Средней школы Хайнаня неоднократно выверяла его, основываясь на знаниях и уровне владения китайским языком учащихся московских школ", - приводит издание слова преподавателя хайнаньской школы Чэнь Мэй. Она пояснила, что курс разделен на четыре тематических блока, среди которых межличностное общение, китайская кухня, шоппинг, а также традиционные праздники и фестивали Китая. В течение девяти дней российские студенты "путешествовали" по стране при помощи видеороликов, знакомились к обычаями и традициями китайских национальных праздников, изучали историю достопримечательностей КНР.

Как отметила глава международного отдела Средней школы Хайнаня Су Хуэймэй, учебное заведение Хайнаня поддерживает тесные связи с двумя московскими школами. "В предыдущие годы российские ученики и преподаватели посещали Среднюю школу Хайнаня для обмена опытом в рамках зимних лагерей", - указала она. По ее словам, зимняя школа включала в себя курсы китайского языка, каллиграфии, уроки чайной церемонии, тренировки тайцзицюань (китайское боевое искусство) и другие дисциплины.

"Образовательные обмены сильно пострадали от пандемии COVID-19 и были перенесены в онлайн-формат", - отметила Су Хуэймэй. "Несмотря на это, Средняя школа Хайнаня старается содействовать изучению китайского языка российскими школьниками, развитию культурных связей и расширению обменов между двумя странами", - резюмировала она.