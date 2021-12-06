Все регионы Казахстана вышли из зоны высокой опасности распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН, 6 декабря. /ТАСС/. Все регионы Казахстана покинули красную зону, где наиболее высоки темпы распространения коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба межведомственной комиссии по борьбе с инфекцией.

В конце прошлого года казахстанские специалисты разработали матрицу, позволяющую оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране и на ее основе принимать решение о карантинных мерах. В настоящее время регионы Казахстана распределяются по трем зонам: красной, желтой и зеленой.

По данным на 6 декабря, в красной зоне не осталось ни одного региона, хотя еще накануне в ней находилась Северо-Казахстанская область. При этом в желтом секторе, где темпы распространения коронавируса умеренные, расположились столица республики, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

В зеленой зоне (территории наименьшего эпидемиологического риска) в настоящий момент значатся города Алма-Ата и Шымкент, а также Атырауская, Актюбинская, Алма-Атинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области. Сама республика в целом, согласно оценке ее специалистов, находится в этой же зоне.

В Казахстане с начала эпидемии подтверждены 975 982 случая инфицирования коронавирусом, 942 076 пациентов выздоровели, 12 785 человек умерли. За минувшие сутки было выявлено 632 новых случая заражения. Население республики составляет 19 млн человек.

Минздрав Казахстана с 1 августа прошлого года по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. Согласно последней информации, в стране выявлены 82 976 заболевших такой пневмонией, умерли 5 163 человека с данным диагнозом. По информации на 6 декабря, первым компонентом вакцины в республике привились 8 783 874 человека, из них 8 182 339 завершили процесс вакцинации.