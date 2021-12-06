В приют фонда для животных "Бездомных.нет" на Сахалине вернули тепло и воду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Неравнодушные жители Южно-Сахалинска собрали приюту для больных животных фонда помощи "Бездомных.нет" необходимую сумму денег для бурения скважины, потребность в которой появилась после аварии на имеющихся коммунальных сетях. Теперь в приюте снова есть отопление и горячее водоснабжение, сообщил ТАСС председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, принимавший активное участие в сборе средств.

Ранее сообщалось, что в конце ноября приют лишился отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии. Обогреватели не могли обеспечить нужную температуру в помещениях, а для приготовления еды питомцам, мытья полов и стирки приходилось подвозить воду в бутылях и греть на месте. До аварии вода в приют поступала со скважины с соседней территории, на этот раз фонд решил пробурить собственную скважину, но необходимых средств не было, поэтому эту работу начали в долг.

"Я получил сообщение [о случившемся] поздно вечером, обзвонил соратников по "Единой России", объявили сбор денег в помощь фонду на указанный расчетный счет. Я с моей супругой тоже помог финансово. <...> К счастью, сейчас постояльцам фонда помощи "Бездомных.нет" уже ничего не угрожает", - рассказал Хапочкин.

Депутат вместе с волонтерами областного штаба "Мы вместе" посетил место аварии, привез корм для животных и посмотрел, как идут работы по устранению последствий. Так, как бурение 15-метровой скважины началось в долг, к моменту окончания сбора денежных средств это работа уже почти была завершена. Затем систему подключили - и в приют вернулись отопление и горячая вода.

В самом фонде сообщили, что всего было потрачено 60 тыс. рублей на бурение скважины, 60 тыс. рублей на сантехнические работы: 40 тыс. рублей стоили материал и оборудование, 20 тыс. рублей - работа специалиста. Но собрать удалось гораздо больше средств, поэтому на остаток денег планируется заказать новый вольер за 51 тыс. рублей и несколько больших пакетов корма.

Фонд "Бездомных.нет" в Южно-Сахалинске не принимает найденных на улице животных, а также тех, от кого решили избавиться их хозяева. В этот приют попадают только найденные покалеченные животные, которые нуждаются в оказании медицинской помощи. После лечения животные остаются в приюте. Сейчас там живут 56 собак и 13 кошек. Со временем территория приюта расширяется. Например, недавно фонд получил средства на новые вольеры.