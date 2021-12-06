Ремонт и строительство четырех КЦ запланировали в Хабаровском крае по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство национального культурного центра начнут в 2022 году в одном из сел Хабаровского края, в планах также ремонт учреждений культуры еще в трех поселениях. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель начальника управления культурной политики Минкультуры региона Юлия Лупаенко

"Запланировано начало строительства национального культурного центра в селе Ачан Амурского района, в планах также капитальный ремонт учреждений культуры в поселке Тумнин и в селе Тулучи Ванинского района, а также в селе Иня Охотского района", - сказала Лупаенко.

Строительство национального центра и ремонт поселенческих культурных учреждений будет вестись по национальному проекту "Культура". На будущий год на это предусмотрено 59,7 млн рублей, большая часть из них - средства федерального бюджета, уточнила собеседница агентства. Это более чем вдвое больше, чем на этот год. "На 2021 год было выделено 24,7 млн рублей, в том числе почти 20,8 млн рублей - из федерального бюджета. Средства направили на капитальный ремонт трех культурно-досуговых учреждений", - сказала Лупаенко.

В частности, в этом году отремонтировали зрительный зал дома культуры в поселке Мухен района имени Лазо, привели в порядок кровлю межпоселенческого социально-культурного центра в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района и кровлю районного дома культуры в селе Богородское Ульчского района.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.