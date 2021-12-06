Врачи ЦВО оказали помощь в лечении более 3 тыс. пациентов с коронавирусом в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили оказание помощи в лечении более 3 тыс. пациентов с коронавирусом в больницах Республики Хакасии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Личным составом врачебно-сестринских бригад за период работы с 30 октября по 6 декабря текущего года было принято на лечение более 3 200 пациентов, из них около 280 больных в реанимационных отделениях. Врачами и средним медицинским персоналом оказывалась помощь в лечении пациентов в четырех лечебных учреждениях: республиканской клинической больнице имени Г. Я Ремишевского, Черногорской межрайонной больнице, в Республиканской клинической больнице им. Н. М. Одежкиной и Республиканской Клинической Инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

После завершения работы медиков в правительстве Хакасии прошла торжественная церемония, на которой военнослужащим ЦВО были вручены благодарственные письма. "Военные медики оказали огромную помощь, в самый нужный момент, в тот момент, когда мы нуждались в помощи, армия нам подставила плечо. Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы Хакасии Ольгу Понамареву.

Уточняется, что военные специалисты на практике применяли современные рекомендации и наставления по лечению пациентов с коронавирусом, обменивались накопленным опытом. Совместная работа позволяла своевременно оказывать помощь пациентам в реанимациях, которая требовала от военнослужащих умение и навыки использования современного медоборудования.

В составе врачебно-сестринских бригад работали военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, и другие специалисты. Военные медики приступили к лечению пациентов 30 октября.

19 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Хакасия стала одним из регионов, где произошло снижение заболеваемости, но говорить о существенного улучшении пока рано.