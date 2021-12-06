Число заразившихся в Югре коронавирусом с начала пандемии превысило 91 тыс.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 215, превысив с начала пандемии показатель в 91 тыс., сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос более чем в 1,5 раза. Ранее власти Югры вводили обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел.

"91 059 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 6 декабря. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 83,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 778 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.