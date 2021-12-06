Снег и морозы до минус 38 градусов ожидаются на Урале в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Понижение температуры до минус 35-38 градусов, а также снег и гололедица ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Об этом сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 6 декабря] облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. <…> На севере температура ночью минус 26, минус 31, <…> днем на Крайнем Севере до минус 25", - говорится в сообщении.

В Курганской области резких похолоданий не ожидается, температура воздуха ночью составит минус 5, минус 10 градусов, днем - минус 7 градусов, возможен снег. В Челябинской области ожидаются порывы ветра до 12 м/с, умеренный снег и сильная гололедица на дорогах, ночью температура воздуха опустится не ниже 10 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в ближайшие три дня - небольшой снег, к среде недели температура воздуха ночью достигнет минус 25 градусов. В некоторые районы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во вторник придут морозы до минус 35 градусов, возможен снег. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с, в понедельник - морозы до минус 38 градусов ночью и местами минус 28, минус 33 - днем.