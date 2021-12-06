Вузы Большого университета Томска будут готовить кадры для сибирского синхротрона "СКИФ"

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) при помощи партнеров из объединения вузов и НИИ города - Большого университета - разработают образовательные программы подготовки физиков и химиков для строящегося в Новосибирске отечественного синхротрона в центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ТГУ.

Использование синхротрона, как уточняет пресс-служба, - это качественно новый уровень проведения исследований, который существенно расширяет возможности ученых по созданию уникальных разработок в материаловедении, медицине, нанобиотехнологиях. Исследователи смогут в сотни раз быстрее получать самые точные данные о структуре и химическом составе изучаемых объектов, что ускорит создание и внедрение новых материалов для космоса, медицины и других отраслей.

"Количество синхротронных ускорителей в мире очень невелико, всего около десяти установок. Очередь на проведение исследований расписана на годы вперед, поэтому в России все с нетерпением ждут запуска отечественного синхротронного комплекса, который строится в Сибири. Для работы на сложнейшей установке нужны профессионалы высокого уровня. ТГУ приступает к разработке программ для их подготовки. Помимо этого, часть образовательных задач будут решать наши партнеры по Большому университету Томска - ТУСУР (Томский университет систем управления и радиоэлектроники) и Томский политех", - приводятся в сообщении слова директора Института умных материалов и технологий ТГУ, профессора химического факультета ТГУ Ирины Курзиной.

В вузе при помощи партнеров из Большого университета разработают образовательные программы подготовки высококвалифицированных специалистов - химиков и физиков. Основное направление подготовки - создание новых материалов. Проект реализуется при поддержке Федеральной программы по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. Сумма финансирования - 305 миллионов рублей.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в Большом университете к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

О синхротроне и ЦПК "СКИФ"

Синхротрон представляет собой ускоритель, в котором частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Он создается с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Строительство синхротрона началось в августе 2021года, создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 г., что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 г. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд руб.