Движение пассажирских поездов восстановили на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских электропоездов на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД), нарушенное после циклона и приостановки Китаем приема грузов через погранпереход в Приморье, восстановлено, сообщила в понедельник пресс-служба ДВЖД.

"На полигоне ДВЖД сложилась напряженная эксплуатационная обстановка. В отдельные сутки допущены задержки пассажирских поездов, но транспортная доступность по всем направлениям была сохранена. В текущее время график движения пассажирских поездов восстановлен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в уборке снега после циклона были задействованы тысячи людей, в том числе административный аппарат магистрали, десятки единиц снегоуборочной техники. После приостановки приема грузов через погранпереход в Приморье РЖД оказывает клиентам необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов, грузоотправителям предлагают альтернативные маршруты, например, через порты Дальнего Востока и далее морским транспортом. Лесозаготовители могут переадресовать товар на деревообрабатывающие предприятия региона. Также клиенты могут вернуть груз.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) - филиала РЖД 3 декабря ТАСС сообщили, что в связи с усилением мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией в городе Суйфэньхэ китайская сторона приостановила прием груза через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ, от движения было задержано 16 грузовых составов.

30 ноября Приморский край оказался во власти циклона, который принес снег и сильный ветер, в некоторых районах выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра - 34 метра в секунду, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами края, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, были повреждены крыши домов и школ.