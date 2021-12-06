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Пандемия COVID-19

В Латвии выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Образцы слюны были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт

РИГА, 6 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в Латвии. Об этом в понедельник сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на данные "Лаборатории Э. Гулбиса".

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Как отмечает лаборатория, образцы слюны были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт. Во время первоначального тестирования было обнаружено, что образцы не соответствуют дельта-штамму, и было проведено секвенирование, выявившее штамм "омикрон".

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии проинформирован о полученных результатах. Дальнейшее исследование образцов будет проводиться в соответствии с алгоритмом, установленным этим ведомством и Национальной референтной лабораторией.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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ЛатвияПандемия COVID-19
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