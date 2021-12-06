Школьники в казачьем селе Приамурья впервые поучаствовали в акции "Казачий диктант"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Почти 100 учащихся и преподавателей казачьего колледжа в селе Константиновка Амурской области впервые присоединились к всероссийской акции "Казачий диктант", сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора заместитель директора 1-го отделения колледжа по воспитательной работе Андрей Комиссаров.

Акция "Казачий диктант" проходит второй год подряд. Ее организатором выступает Всероссийское казачье общество при содействии Союза казачьей молодежи. Участникам предлагается в течение часа решить 20 заданий. За каждый правильный ответ начисляется 5 баллов.

"Амурский казачий колледж впервые принял участие в акции "Казачий диктант", его написали около 90 учащихся и шесть преподавателей отделения в селе Константиновка. Средний балл по знаниям - 75 (из 100 возможных - прим. ТАСС)", - сказал Комиссаров.

Село Константиновка находится на левом берегу реки Амур на российско-китайской границе, в 95 км от Благовещенска. Основано казаками в середине XIX века и названо в честь великого князя, генерал-адмирала русского флота Константина Романова. Сыграло важную роль при заселении и освоении Приамурья. В селе живут больше 5 тыс. человек, оно является административным центром Константиновского района Амурской области.

В 2012 году в селе открылся казачий колледж, в 2021 году его отделение появилось и в соседнем Тамбовском районе. Общее число воспитанников - около 400 человек в возрасте 15-18 лет из Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края. Обучение направлено на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи в традициях российского казачества.

"Среди учащихся есть представители родовых казаков. Кроме получения профессии, все учащиеся посещают занятия по казачьему компоненту, ходят на дополнительные секции и занятия, в частности - изучают историю казачества, посещают занятия по конной подготовке", - отметил Комиссаренко.