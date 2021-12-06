В Якутии открыли ледовую переправу на реке Лене для транспорта с массой до 3 тонн

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ледовая переправа открыта в понедельник на реке Лене, разрешено движение автомобилей с общей массой до 3 тонн, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

"На территории Якутска и Мегино-Кангаласского района открыт ледовый автозимник через реку Лену по направлению 12 км автодороги "Умнас" - Хатассы - 1 154 км автодороги "Лена" для транспортных средств с общей массой до 3 тонн", - говорится в публикации в Instagram.

Уточняется, что на ледовом автозимнике протяженностью свыше 20 км имеются две основные полосы движения и две резервные. Для соблюдения норм безопасности управлением автодорог республики на берегах реки организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация.

"Открытие проезда по ледовому зимнику для автотранспорта с массой свыше 3 тонн будет поэтапным, по мере нарастания толщины ледяного покрова", - добавили в управлении.

Ранее власти Якутии сообщали, что в этом году примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог был изменен из-за теплой погоды в ноябре. По данным Якутского гидрометцентра, в Якутске в понедельник днем температура составляет 31-33 градуса мороза.