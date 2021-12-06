Iraqi Airways отменили вывозной рейс из Минска для мигрантов на 6 декабря

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 6 декабря вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте Национального аэропорта Минска.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь из белорусской столицы в 14:30.

Более 400 мигрантов 18 ноября вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании. Затем последовало еще несколько эвакуационных рейсов. Сообщалось, что всего в Ирак вывезено более 2 тыс. человек.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас их там около тысячи. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.