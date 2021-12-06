В Крыму выявили минимальный с конца сентября суточный прирост случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Около 370 зараженных коронавирусом выявили в Крыму за последние сутки, сообщили в понедельник на сайте регионального Минздрава. Это минимум с 29 сентября, когда были зарегистрированы 378 случаев заражения.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 372 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 924 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 3 337 человек.

По данным Минздрава Крыма, выздоровели за сутки 404 человека, выздоровевших за весь период - 111 421.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне выявили 391 заразившихся.

С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря для вакцинированных в возрасте старше 60 лет отменят самоизоляцию и возобновят льготный проезд в общественном транспорте. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.