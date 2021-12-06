РБК: 17% врачей призвали ужесточить законопроекты о QR-кодах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый врач (24,6%) полностью поддерживает законопроекты о QR-кодах в текущем виде. Еще 17% медработников выступают за их ужесточение, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного мобильным приложением "Справочник врача".

Больше трети врачей (36,5%) против проектов о QR-кодах. 21,9% опрошенных согласны поддержать законопроекты, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены. Обязательную вакцинацию одобряют 49,7% медицинских работников, выступают против 50,3% респондентов.

Большинство опрошенных врачей (86,6%) согласились с тем, что информационную кампанию по убеждению граждан вакцинироваться нельзя назвать успешной. Причиной этого 61,1% медработников считают противоречащие друг другу заявления представителей власти о коронавирусе и самой вакцинации. Еще 59,7% респондентов назвали то, что СМИ не могут доступно объяснить населению научные данные о пользе вакцинации. На третьем месте (59,3%) оказались недостаточно аргументированные объяснения того, что болезнь может протекать тяжело, и пояснения, почему среди вакцинированных тоже случаются летальные исходы. Уточняется, что вопрос подразумевал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Для повышения доверия к прививкам, по мнению 56,7% опрошенных, нужно работать с массовым населением, при этом 19,1% врачей считают, что увеличивать доверие к вакцине необходимо и среди медицинского сообщества.

32,7% респондентов считают успешным для информационной кампании личный пример вакцинации президента Владимира Путина, еще 24,3% - призывы сделать прививку от блогеров и телеведущих.

В исследовании приложения "Справочник врача" об отношении медиков к законопроекту о QR-кодах, обязательной вакцинации и вакцинной кампании приняли участие 3079 врачей из всех регионов России. Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.