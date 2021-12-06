Депутат Госдумы предложила главам 46 субъектов РФ учредить знаки отличия для волонтеров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова обратилась к главам 46 регионов с предложением учредить знаки отличия для волонтеров.

"Подготовила депутатские запросы главам 46 субъектов РФ с предложением учредить региональные награды для волонтеров", - сообщила она в понедельник журналистам.

На федеральном уровне такая награда появилась в прошлом году. По решению президента России знак отличия "За благодеяние" стали вручать и за вклад в развитие добровольческой деятельности, реализацию социально значимых проектов. 39 субъектов РФ учредили региональные профильные награды.

"Добровольцы сегодня - люди, которым доверяют, которые вдохновляют и ведут за собой. Именно их - добрых, бескорыстных, действующих по велению сердца - и нужно награждать такими знаками отличия. Это хороший способ сказать им спасибо за оказанную помощь и неравнодушие", - отметила Амельченкова.

В начале ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко учредил знак отличия "За вклад в развитие добровольческого движения региона". С предложением о его создании выступила ранее Амельченкова.