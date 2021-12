Игра в хакера: как киберучения помогают обеспечивать информационную безопасность компаний

15–16 ноября специалисты по информационной безопасности собрались на крупнейшей в мире открытой кибербитве The Standoff , организованной компанией Positive Technologies при участии ГК Innostage. Формат The Standoff - это киберполигон, на котором ведущие специалисты по кибербезопасности делятся на две команды - нападающие (так называемые этичные хакеры) и защитники - и борются за ресурсы виртуальной копии города.

На киберполигоне The Standoff этого года "хакеры" пытались парализовать работу целого виртуального города-государства, где были представлены объекты металлургии, транспорта и логистики, энергетики, химической отрасли и городского хозяйства.

В рамках The Standoff нападающие реализовали еще несколько инцидентов: ложное сообщение об утечке опасного вещества на нефтехимическом заводе, утечку персональных данных сотрудников государственной IT-платформы и компрометацию учетной записи главы государства. Основным объектом атак стала транспортная компания: все команды атакующих смогли устроить сбой системы информирования пассажиров на железной дороге.

Также в рамках киберучений выступали ИБ-эксперты. На отдельной сессии с аналитиками обсуждалось влияние хакерской активности на инвестиционную привлекательность отрасли и перспективы вложений в сферы IT и кибербезопасности. Кроме того, на мероприятии прошел трек The Standoff Young Hats для молодых специалистов по ИБ, которые представили свои доклады на исследовательскую тему.

Круглосуточная отработка киберугроз

Одним из главных продуктов, представленных на The Standoff, стала онлайн-платформа для проведения киберучений The Standoff 365. Как объясняют в Positive Technologies, созданию платформы предшествовал сбор экспертизы о киберучениях, который стал возможен благодаря проведению The Standoff, а также многолетний опыт компании.

Так, за шесть лет в мероприятиях The Standoff приняли участие более 1 тыс. экспертов по безопасности, благодаря чему вокруг него сформировалось одно из крупнейших сообществ этичных хакеров.

"Более пяти лет подряд мы создаем инфраструктуру киберполигона, используя нашу уникальную экспертизу и опыт реализации проектов по противодействию актуальным киберугрозам, - рассказывает директор департамента базы знаний и экспертизы Positive Technologies Михаил Помзов. - В этом году киберполигон вырос до виртуального государства, где представлены энергетическая отрасль, объекты металлургии, транспорта, логистики, химической отрасли и городского хозяйства".