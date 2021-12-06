На Кубани около 350 млн рублей выделят на лекарства пациентов после инфаркта и инсульта

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Около 350 млн рублей планируют выделить власти Краснодарского края в 2022 году на закупку лекарств для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Порядка 350 млн рублей предусмотрено на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также планируется дооснастить 17 больниц для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Дооснащение планируется провести в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Общее финансирование направления на следующий год составит свыше 850 млн рублей.

"Более 520 млн рублей выделим на закупку 23 единиц медицинского оборудования. В том числе двух ангиографических комплексов и 7 компьютерных томографов. Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности, их качественная своевременная диагностика и лечение имеет первостепенное значение" , - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".