Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами ЕАО восстановили после снегопада

ТАСС, 6 декабря. Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами Еврейской автономной области (ЕАО) восстановлено после сильного снегопада, который прошел в регионе в конце ноября. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО Евгений Турбин.

"Транспортное сообщение со всеми селами ЕАО восстановлено после снегопада. На отдельных участках дорог местного значения, ведущих к селам, фиксировались снежные переметы, в том числе после того как транспортное сообщение там было восстановлено. К примеру, несколько раз обеспечивалось движение по дороге к селу Воскресеновка в Ленинском районе, но из-за ветров участок автомобильного пути снова переметало. В настоящее время снеговой нанос пробит, обеспечена возможность дорожного сообщения. Сегодня грейдер расчищает там дорогу основательно, можно сказать, что на определенный период проблема решена", - сказал Турбин.

Региональные СМИ ранее сообщали, что из-за снежных наносов жители сел Воскресеновка и Полевое несколько дней жили без подвоза свежих продуктов, в том числе хлеба.

Снежный циклон обрушился на ЕАО 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Снег шел три дня, расчистка дорог велась круглосуточно. В главном городе региона Биробиджане был веден режим ЧС, во всей области - режим повышенной готовности. Вечером 24 ноября был расчищен от снега и льда участок дороги федерального назначения Р-297, который проходит через область.