Число коек для пациентов с ковидом в Воронежской области сократили за декаду почти на 40%

ВОРОНЕЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Медики в Воронежской области сократили число коек для пациентов с ковидом за десять дней на 37,5% - с 4 843 до 3 026 мест. Это связано с уменьшением числа госпитализаций в ковидные отделения больниц, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения по Воронежской области.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 26 медицинских организациях на 3 026 койках. По состоянию на 09:00 6 декабря в стационарах находятся 2 442 заболевших", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения региона на 26 ноября, в Воронежской области были развернуты для пациентов с ковидом 4 843 койки, из которых было занято 66,3%, или 3 214 мест. В регионе за последний месяц зафиксировано тройное снижение числа госпитализаций в ковидные стационары региона.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 180 962 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 127 129 человек, 9 131 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 6 декабря от коронавируса в регионе привиты 1 188 111, в том числе двукратно 1 077 241 человек, план выполнен на 78,3%. Ревакцинацию прошли 156 305 человек.