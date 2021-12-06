Почти 2 тыс. населенных пунктов планируется газифицировать в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. населенных пунктов газифицировали в Московской области в рамках реализации программы "Социальная газификация", в следующем году планируется провести газ в 2 тыс. территорий. Об этом сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами муниципалитетов.

"Большая президентская программа идет по газификации. Мы, по сути, треть получается газифицировали - тысяча населенных пунктов из трех. Следующий год ударный. За весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тыс. населенных пунктов", - сказал Воробьев.

Он отметил, что информирование граждан о социальной газификации должно быть не только с помощью информационных ресурсов, но также важное значение имеет адресное обращение. "Когда, какой и за сколько населенный пункт будет газифицирован также является обязательным средством коммуникации", - добавил Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке. Всего до конца 2022 года по программе "Социальная газификация" газом обеспечат около 300 тыс. жителей населенных пунктов Московской области.