Загрузку театров и кинотеатров на Алтае увеличили до 70%

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Ограничения в работе театров и кинотеатров смягчили в Республике Алтай: загрузку учреждений повысили с 50 до 70%, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов по итогам заседания оперштаба в понедельник.

В регионе с начала пандемии коронавирус подтвержден у 24 тыс. 568 жителей, умерли 515 человек. За минувшую неделю уровень заболеваемости снизился на 8,3%. Для лечения пациентов развернуты шесть моногоспиталей с 372 койками, почти 20% из которых свободны.

"В ходе обсуждения сложившейся ситуации и с учетом того, что на всей территории Республики Алтай проведение культурно-досуговых мероприятий осуществляется при предъявлении жителями QR-кодов, смягчены ограничения на работу театров, кинотеатров и кинозалов. Им разрешили функционировать при загрузке зрительных залов до 70%, тогда как ранее действовало ограничение в 50%", - сказал Максимов.

При этом в Майминском районе региона эпидситуация на прошлой неделе ухудшилась: за неделю здесь заболели 73 человека, тогда как неделей ранее 47. В остальных районах и Горно-Алтайске количество заболевших уменьшилось или осталось на том же уровне. При этом в республике полностью вакцинированы более 87 тыс. человек.

Максимов уточнил, что санитарно-эпидемическая ситуация остается непростой еще и из-за сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса полностью введены в Ороктойской начальной школе Чемальского района и трех детских садах, частично ограничения действуют для 15 классов в 11 школах республики и 10 групп в семи детских садах, а также для одной группы Горно-Алтайского политехнического колледжа. На карантин по ОРВИ полностью закрыто 16 школ региона и один детский сад, частичные ограничения действуют для 73 классов девяти школ.

В Республике Алтай с 15 ноября введены QR-коды в двух муниципальных образованиях региона с наибольшим приростом заразившихся ковидом жителей - в Майминском районе и Горно-Алтайске. Меры коснулись театров, музеев, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий общественного питания. С 29 ноября система кодов начала действовать на всей территории региона.