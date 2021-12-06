Власти Узбекистана организуют семь железнодорожных рейсов для вывоза своих граждан из РФ

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Узбекистан темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") в декабре организует семь железнодорожных рейсов для вывоза узбекистанцев, оставшихся в Российской Федерации из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минтранса республики.

"Для возвращения на родину соотечественников, которые не могут выехать из России в условиях пандемии, в оставшиеся дни декабря организованы семь спецрейсов поездов по маршруту "Волжский - Ташкент", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что железнодорожные рейсы запланированы на 6, 10, 13, 17, 20, 24 и 27 декабря.

По данным пресс-службы, эти пассажирские поезда будут отправляться в Ташкент из города Волжский в Волгоградский области РФ. Сообщается также, что билеты на эти рейсы можно будет купить как в России, так и на территории Узбекистана, и отправить их в Россию в электронном формате. В 2020 году власти республики организовали более 10 подобных рейсов, которыми из России было вывезено несколько десятков тысяч человек.

По данным Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана, в настоящее время за пределами республики на заработках находятся около 2 млн узбекистанцев, подавляющее большинство из них работает в России.