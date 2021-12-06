Более 300 классов в Екатеринбурге перевели на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 100 групп в детских садах, а также 320 классов в школах Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте образования администрации города.

"По данным на 6 декабря 2021 года, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 320 классов (1,8% от общего количества классов в Екатеринбурге) в школах (НКВИ - 82, ОРВИ - 238); 112 групп (2,8% от общего количества групп в Екатеринбурге) в детских садах (НКВИ - 30, ОРВИ - 82). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из-за коронавируса и ОРВИ на дистанционное обучение перевели 86 классов в средних школах и 98 групп в детских садах.

В Свердловской области, по данным на 6 декабря, за сутки зарегистрировано 682 случая заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 183 429, зарегистрировано 33 случая смерти больных COVID-19, общее число случаев - 8 627.